Токаев поручил выработать базовые подходы к конституционной реформе
Глава государства провел рабочее совещание по Парламентской реформе
Президент Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с участием Государственного советника Ерлана Карина и Помощника Президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Ерлан Карин проинформировал Главу государства о промежуточных результатах деятельности Рабочей группы по Парламентской реформе.
Так, со дня запуска специального раздела "Парламентская реформа" на государственной платформе e-Otinish и сервисе Egov получено порядка 500 предложений. Работа по обобщению и анализу предложений и инициатив, поступающих от граждан, экспертов и общественных организаций, продолжается.
На прошедших заседаниях Рабочей группы по Парламентской реформе были обсуждены вопросы формирования будущего однопалатного Парламента и реализации его законодательных функций.
На 9 января 2026 года запланировано проведение очередного заседания Рабочей группы, на котором будут детально рассмотрены предложения по остальным направлениям.
Госсоветник также доложил Президенту об итогах состоявшихся в декабре заседаний рабочих секций Национального курултая и о ходе подготовки к предстоящему пятому заседанию Курултая.
Отметив особую роль реформирования Парламента в процессе трансформации политической системы и масштабность предстоящих изменений, Касым-Жомарт Токаев поручил всесторонне рассмотреть все поступившие инициативы и на их основе выработать базовые подходы к конституционной реформе.
