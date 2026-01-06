  • 6 Января, 12:27

Токаев поручил выработать базовые подходы к конституционной реформе

Глава государства провел рабочее совещание по Парламентской реформе

119
Фото: Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с участием Государственного советника Ерлана Карина и Помощника Президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Ерлан Карин проинформировал Главу государства о промежуточных результатах деятельности Рабочей группы по Парламентской реформе. 

Так, со дня запуска специального раздела "Парламентская реформа" на государственной платформе e-Otinish и сервисе Egov получено порядка 500 предложений. Работа по обобщению и анализу предложений и инициатив, поступающих от граждан, экспертов и общественных организаций, продолжается. 

На прошедших заседаниях Рабочей группы по Парламентской реформе были обсуждены вопросы формирования будущего однопалатного Парламента и реализации его законодательных функций. 

На 9 января 2026 года запланировано проведение очередного заседания Рабочей группы, на котором будут детально рассмотрены предложения по остальным направлениям. 

Госсоветник также доложил Президенту об итогах состоявшихся в декабре заседаний рабочих секций Национального курултая и о ходе подготовки к предстоящему пятому заседанию Курултая. 

Отметив особую роль реформирования Парламента в процессе трансформации политической системы и масштабность предстоящих изменений, Касым-Жомарт Токаев поручил всесторонне рассмотреть все поступившие инициативы и на их основе выработать базовые подходы к конституционной реформе.

