Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по уборочной кампании в Акмолинской области, обсудив важнейшие задачи аграриев и меры поддержки отрасли, передает BAQ.KZ.

Глава государства прибыл в Зерендинский район Акмолинской области, чтобы лично ознакомиться с ходом уборочной кампании. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие фермеры из Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

"Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай. От этой работы напрямую зависит продовольственная безопасность в стране и стабильность внутреннего рынка. В случае успешного проведения уборочной кампании возрастет наш экспортный потенциал, появится возможность увеличения поставок за рубеж. Прошлый год был успешным для сельскохозяйственной отрасли Казахстана. Благодаря самоотверженным усилиям аграриев собран рекордный урожай зерновых. Это можно назвать результатом правильного применения агротехнологий. В целом, это обеспечило более высокий, чем в других отраслях, рост объемов производства в сельском хозяйстве. Итоги работы за 8 месяцев текущего года неплохие. Принятые меры по повышению технологического потенциала производства показывают свою эффективность", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил признательность всем аграриям страны за их труд и обратился к ним:

"Каждый год уборка урожая становится проверкой вашего профессионализма, целеустремленности и, что особенно важно, патриотизма. И этот экзамен наши аграрии с честью выдерживают. Вы работаете в непростых условиях, сталкиваетесь с капризами природы, но всегда добиваетесь высоких результатов. Своим усердным трудом вы вносите огромный вклад в укрепление продовольственной безопасности, развитие экономики и улучшение качества жизни на селе. Государство предпринимает беспрецедентные меры для поддержки аграриев. В частности, по моему поручению в текущем году на льготное кредитование сельского хозяйства направлен рекордный один триллион тенге. Эффект от системной поддержки государства уже виден. Применение агротехнологий вышло на более высокий уровень, выросла урожайность. Ранее мною поставлена задача в два раза увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства. В этом направлении идет активная работа, снижать ее темпы никак нельзя", – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости диверсификации посевных площадей:

"Следует продолжить диверсификацию посевных площадей с упором на возделывание рентабельных, высокомаржинальных культур. Это позволит увеличить объем продукции растениеводства в денежном выражении. Правительство и акимы должны во время уборки обеспечивать бесперебойное снабжение фермеров топливом, своевременное финансирование и доступ к необходимой технике. Несмотря на погодные условия, урожай надо собрать максимально без потерь", – заявил Глава государства.

Президент также выделил первоочередные меры по развитию растениеводства:

"Очевидно, что строительство и содержание современных элеваторов требует значительных инвестиций. Поэтому для модернизации элеваторов необходимо запустить специальную программу льготного финансирования. Особое внимание следует уделить заготовке качественных семян. Кроме того, нужны действенные шаги для повышения самообеспеченности нашего рынка собственными семенами. Усовершенствованный с прошлого года механизм субсидирования минеральных удобрений показал свою эффективность. Министерству сельского хозяйства предстоит принять аналогичные меры господдержки в семеноводстве. В целом, важно отметить, что мы достигли хороших результатов в растениеводстве. Это положительно влияет на смежные отрасли сельского хозяйства", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил ускорить внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство и призвал раскрыть потенциал животноводства:

"До конца года будет разработана программа развития животноводства. Данный документ позволит получить льготные средства на длительный срок. Мы сможем обеспечить прозрачность и эффективность во всех отраслях экономики только с помощью полной цифровизации. Подробно остановился на этом вопросе в своем Послании. Следует ускорить внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство. Для полного отслеживания процессов в растениеводстве и животноводстве необходимо использовать цифровые подходы. В этой работе важно наладить взаимодействие с IT-бизнесом", – отметил Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев напомнил об ответственности и поддержке:

"Следовательно, каждая выполняемая работа, каждое мероприятие должны иметь четкий результат и оказывать положительное влияние на аграрную отрасль. Государство всегда оказывает поддержку добросовестно работающим фермерам. Я уделяю особое внимание сельскому хозяйству, и эта отрасль будет находиться под моим особым контролем. Как говорится, „легка ноша, поднятая сообща“. Поэтому уверен, что вместе мы завершим эту важную кампанию вовремя и успешно", – подытожил Глава государства.

В ходе совещания с докладами выступили министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, аким Павлодарской области Асаин Байханов, а также представители аграрных компаний и фермерских хозяйств.