Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству внимательно изучить обращения бизнеса, касающиеся реализации отдельных положений нового Налогового кодекса, передает BAQ.KZ.

По словам Президента, вопросы, поднятые бизнесом, широко обсуждаются в обществе и СМИ.

"Ко мне поступают обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса. Суть данных обращений известна, они публикуются и средствами массовой информации", — отметил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что задача поиска баланса является приоритетом для всей системы госуправления.

"Правительство тщательно проанализирует их и, полагаю, найдёт разумный баланс. Другого варианта нет. Это задача общегосударственного масштаба", — заявил он.

Особое внимание Президент уделил необходимости совершенствования налогового администрирования и расширению цифровых инструментов.

"Решение этой задачи с помощью цифровых инструментов позволит снять множество вопросов, которые волнуют предпринимателей", — подчеркнул Токаев.

С 2025 года в Казахстане будет внедрён Реестр национальных товаропроизводителей и Национальный каталог товаров. Эти меры, по словам главы государства, должны снизить риски получения необоснованных преимуществ при участии в госзакупках.

Президент поручил Правительству и Палате предпринимателей "Атамекен" обеспечить внедрение новых норм без ущерба для бизнеса: