Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усиления борьбы с интернет- и телефонными мошенничествами, назвав их одной из наиболее острых проблем в сфере общественной безопасности. Об этом он сказал на расширенной коллегии правоохранительных органов, передает BAQ.KZ.
"Отдельно остановлюсь на профилактике интернет- и телефонных мошенничеств, рост которых наблюдается во всем мире. Зачастую эти преступления совершаются хорошо организованными преступными группами, действующими из-за рубежа, что существенно усложняет их расследование. Поэтому превентивная работа здесь обретает особое значение", - отметил Президент.
В прошлом году на базе Национального банка был создан современный антифрод-центр, который выявляет и блокирует сомнительные операции. Кроме того, страна внедряет солидарную ответственность банков и сотовых операторов за мошенничество с использованием их инфраструктуры.
"Крайне важно обеспечить надежную защиту персональных данных наших граждан. Для повышения финансовой грамотности населения, формирования в обществе иммунитета к мошенническим схемам предстоит усилить совместную работу с депутатами всех уровней", - заявил Токаев.
По его словам, еще одна серьезная проблема – мошенники заманивают людей в свои схемы по отмыванию и выводу денег.
"Наши граждане передают им свои банковские счета в обмен на вознаграждения, не задумываясь о серьезных последствиях таких действий. За минувшие полтора года в эту деятельность вовлечено 50 тысяч человек, большая часть из которых, к сожалению, – молодежь. Ситуация требует принятия безотлагательных мер. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками следует выстроить эффективную систему раннего выявления и блокировки таких счетов. Данный вопрос неразрывно связан с бесконтрольным оборотом сим-карт. Только в этом году выявлено почти 100 тысяч фактов их оформления на подставных лиц. Эти номера используются в самых разных преступных целях. Поручаю Правительству совместно с уполномоченными органами урегулировать продажу сим-карт и усилить ответственность мобильных операторов за их распространение", - сказал Глава государства.