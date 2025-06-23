Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усиления борьбы с интернет- и телефонными мошенничествами, назвав их одной из наиболее острых проблем в сфере общественной безопасности. Об этом он сказал на расширенной коллегии правоохранительных органов, передает BAQ.KZ.

"Отдельно остановлюсь на профилактике интернет- и телефонных мошенничеств, рост которых наблюдается во всем мире. Зачастую эти преступления совершаются хорошо организованными преступными группами, действующими из-за рубежа, что существенно усложняет их расследование. Поэтому превентивная работа здесь обретает особое значение", - отметил Президент.

В прошлом году на базе Национального банка был создан современный антифрод-центр, который выявляет и блокирует сомнительные операции. Кроме того, страна внедряет солидарную ответственность банков и сотовых операторов за мошенничество с использованием их инфраструктуры.

"Крайне важно обеспечить надежную защиту персональных данных наших граждан. Для повышения финансовой грамотности населения, формирования в обществе иммунитета к мошенническим схемам предстоит усилить совместную работу с депутатами всех уровней", - заявил Токаев.

По его словам, еще одна серьезная проблема – мошенники заманивают людей в свои схемы по отмыванию и выводу денег.