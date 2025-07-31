Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии СКО за первое полугодие 2025 года, передает BAQ.KZ.

Президенту было доложено об увеличении посевных площадей масличных и кормовых культур. По словам акима, уровень сортообновления достиг 11,2%, активно внедряются водосберегающие технологии. На поддержку аграриев в рамках программы "Кең Дала 2" выдано 97 млрд тенге, объем господдержки на 24% превысил показатель 2024 года.

Глава государства был проинформирован, что Северо-Казахстанская область входит в тройку лидеров по объему производства молока, в том числе занимает первое место в стране по промышленным молочным комплексам.

Как сообщил Гауез Нурмухамбетов, в регионе реализуется 52 инвестиционных проекта на общую сумму 893 млрд тенге, что позволит создать 7,5 тыс. новых рабочих мест.

В сфере жилищного строительства в 2025 году планируется ввести 332 тыс. кв. метров жилья. Уже сдано 5 многоэтажных домов, до конца года будут завершены еще 11 объектов. Для социально уязвимых категорий граждан в 2025 году закупается 258 квартир.

В рамках реализации национального проекта "Келешек мектептері" в Петропавловске построена современная школа на 600 мест. Ведется строительство детского сада на 280 мест. В сфере здравоохранения завершена модернизация 46 объектов в сельской местности. Проводится системная работа по привлечению медицинских кадров в регион.

Президент подчеркнул важность проведения качественной подготовки к уборочной компании, своевременной реализации инвестпроектов в агропромышленном секторе, а также завершения ремонтных работ на Петропавловской ТЭЦ-2 и реконструкции сетей тепло- и энергоснабжения.