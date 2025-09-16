Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Дом шахмат, расположенный на берегу озера Копа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Ранее это здание использовалось как региональная резиденция Президента, однако по поручению Главы государства его передали детям. В декабре 2024 года здесь открыли Дом шахмат.

Сегодня в Доме шахмат проходят учебно-тренировочные сборы, мастер-классы ведущих гроссмейстеров, а также подготовка спортсменов к престижным международным турнирам.

Президент Федерации шахмат Казахстана Тимур Турлов отметил, что уникальное расположение центра в живописной зоне способствует концентрации и создает комфортные условия для тренировок. По его словам, шахматы стали одним из самых результативных видов спорта: только за прошлый год казахстанские шахматисты завоевали 160 медалей на международной арене.

"В беседе с юными спортсменами и членами национальной сборной Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство уделяет особое внимание развитию и популяризации шахмат среди детей и молодежи. Как подчеркнул Президент, эта игра формирует стратегическое мышление, воспитывает дисциплину, учит терпению и ответственности", - говорится в сообщении.

В завершение визита Глава государства сделал памятную подпись на шахматной доске и сфотографировался с юными шахматистами.