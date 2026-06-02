Токаев посетил футбольную академию "Атлетико де Мадрид Казахстан"
Глава государства тепло побеседовал с воспитанниками академии и на память поставил автограф на футбольном мяче.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил футбольную академию международного уровня «Атлетико де Мадрид Казахстан», расположенную в Алматинской области.
Главе государства представили работу спортивного центра, созданного по методикам одного из ведущих футбольных клубов Испании. Сегодня в академии проживают и тренируются 116 детей из разных регионов страны.
Как сообщили Президенту, отбор воспитанников проходил под руководством испанских специалистов. Всего в нем приняли участие более четырех тысяч юных футболистов со всего Казахстана.
Во время посещения Токаев ознакомился с условиями проживания спортсменов. Академия располагает общежитием, рассчитанным на 180 человек. Для воспитанников созданы условия не только для тренировок, но и для полноценного обучения и самостоятельной подготовки.
Президенту также презентовали планы дальнейшего развития комплекса. В ближайшие годы здесь планируется построить два открытых футбольных поля с искусственным покрытием, крытый манеж на 500 мест и новый административно-бытовой корпус.
Особое внимание уделено выбору места для академии. По словам руководства проекта, климатические условия Талгарского района способствуют тренировкам на выносливость и быстрому восстановлению молодых спортсменов.
Затем Глава государства осмотрел футбольное поле, соответствующее стандартам ФИФА. В этот момент воспитанники академии проводили тренировку по испанской методике, отрабатывая технику владения мячом и командное взаимодействие.
В мероприятии приняли участие посол Испании в Казахстане Луис Франсиско Мартинес Монтес, член совета директоров футбольного клуба «Атлетико Мадрид» Давид Вилья и заместитель директора по делам академии и международного развития клуба Мария Тереса Кириви.
В завершение визита Касым-Жомарт Токаев тепло пообщался с воспитанниками академии и оставил автограф на футбольном мяче в память о встрече.
Самое читаемое
- В крупнейший парк Костаная вложили 5 млрд тенге, но сотни деревьев до сих пор поливают водовозками
- ЕС рассматривает Казахстан и Узбекистан для размещения центров возврата мигрантов
- Задержан директор Алматинского вагонного депо
- Родные погибших в ДТП на Аль-Фараби попросили не лишать свободы Александра Пака
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 2 июня