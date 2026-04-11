Токаев посетил хлопково-текстильный кластер Узбекистана

Готовая продукция поставляется в Польшу, Турцию, Израиль, Боснию и Герцеговину, Иран и другие государства.

Сегодня 2026, 19:42
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев ознакомились с деятельностью хлопково-текстильного кластера MERGANTEKS, который представляет собой вертикально интегрированное производство полного цикла – от переработки сырья до выпуска готовой текстильной продукции, передает BAQ.KZ. 

Президентам рассказали, что предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим эффективность производственных процессов и соответствие международным стандартам качества. 

Производственная структура кластера включает хлопкоперерабатывающий завод, две прядильные фабрики, ткацкое и красильное производства, а также швейную фабрику.

