Токаев посетил хлопково-текстильный кластер Узбекистана
Готовая продукция поставляется в Польшу, Турцию, Израиль, Боснию и Герцеговину, Иран и другие государства.
Сегодня 2026, 19:42
81Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев ознакомились с деятельностью хлопково-текстильного кластера MERGANTEKS, который представляет собой вертикально интегрированное производство полного цикла – от переработки сырья до выпуска готовой текстильной продукции, передает BAQ.KZ.
Президентам рассказали, что предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим эффективность производственных процессов и соответствие международным стандартам качества.
Производственная структура кластера включает хлопкоперерабатывающий завод, две прядильные фабрики, ткацкое и красильное производства, а также швейную фабрику.
Самое читаемое
- Ливень в Алматы: что происходило ночью в городе
- Вложили в облигации США, но не догнали инфляцию: что происходит пенсионными активами казахстанцев
- "Русалки и драконы": Как карагандинка превратила обычный дом в яркое место
- 132 тысячи казахстанцев обнулили пенсионные счета — Минтруда изменит формулу порогов
- «Казахстанскую Монику Беллуччи» проводили на пенсию в Мангистауской области