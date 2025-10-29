  • 29 Октября, 18:08

Токаев посетил Кубок Президента РК по настольному теннису

Сегодня, 17:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 17:39
Сегодня, 17:39
67
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил открытый Кубок Президента Республики Казахстан по настольному теннису, передает BAQ.KZ.

Глава государства принял участие в шоу-матче с участием мировых звезд настольного тенниса — одном из главных событий турнира.

Касым-Жомарт Токаев пообщался с легендами мирового спорта, среди которых чемпион Олимпийских игр Сюй Синь (Китай), чемпион мира и призер Олимпиады Вернер Шлагер (Австрия), а также чемпионы мира Фан Бо (Китай) и Чу Се Хёк (Республика Корея).

Турнир, проводимый впервые, собрал более 300 участников из 14 стран мира, включая спортсменов из топ-100 мирового рейтинга ITTF и ведущих игроков Казахстана.

Самое читаемое

Наверх