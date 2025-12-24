В ходе объезда объектов столицы Глава государства ознакомился с работой частного образовательного учреждения NGS Astana в районе Нура, передает BAQ.KZ.

Школа рассчитана на 1320 учеников и работает по двум направлениям: естественно-математическому и социально-гуманитарному. Особое внимание уделяется углубленному изучению математики и английского языка.

Для организации учебно-воспитательного процесса созданы все необходимые условия. Учащиеся обеспечиваются трехразовым питанием, предусмотрена доступная среда для детей с особыми образовательными потребностями.

Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что школа построена в рамках государственной поддержки бизнеса: 40% средств привлечены через кредитование фонда "Даму".

Президент осмотрел учебные кабинеты, библиотеку и спортивный зал.