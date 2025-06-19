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Токаев посетил теннисный центр "Даулет"

Сегодня, 12:58
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:58
Сегодня, 12:58
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Фото: Акорда
В рамках рабочей поездки по столице Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью теннисного центра ""Даулет", передаёт BAQ.KZ.
 
На сегодняшний день в комплексе тренируются 600 детей, 85 из которых обучаются на бюджетной основе. Здесь функционируют 57 спортивно-оздоровительных групп.
 
Центр "Даулет" является одним из ключевых социально-спортивных объектов столицы, обеспечивающим доступ к теннису для широкого круга детей, в том числе для спортсменов с особыми образовательными потребностями.
 
В мае текущего года на базе центра впервые в Азии был проведен Virtus World Tennis Championship 2025 – чемпионат мира по теннису среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

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