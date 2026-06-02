Глава государства посетил тепличный комплекс

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил тепличный комплекс GREEN ЕСО.

Глава государства ознакомился с деятельностью современного тепличного комплекса GREEN ЕСО по выращиванию натуральных и полезных зеленых культур, а также с технологиями, применяемыми при их производстве для казахстанского рынка.

Весь процесс производства осуществляется без обработки химикатами, удобрениями и пестицидами. На предприятии трудятся 160 человек, а продукция поставляется в 10 городов Казахстана.

Президент также осмотрел садовый центр – питомник «Лукоморье». Это крупнейший в Казахстане центр, который благодаря автоматизации процессов способен производить до 1,5 миллиона деревьев, декоративных кустарников и цветов в год.

Продукция центра востребована во всех крупных городах нашей страны и экспортируется в Узбекистан и Кыргызстан.

Главе государства сообщили о проводимой работе по созданию питомника декоративных растений Turanga, в котором планируется выращивание около 130 тысяч деревьев и 3,5 миллиона кустарников.