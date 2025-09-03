Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил торжественный прием от имени Председателя КНР Си Цзиньпина в честь высоких гостей, участвовавших в параде по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне, передает BAQ.KZ.

Ранее Глава государства побывал на военном параде, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов.