Токаев посетил торжественный прием от имени Си Цзиньпина

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил торжественный прием от имени Председателя КНР Си Цзиньпина в честь высоких гостей, участвовавших в параде по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне, передает BAQ.KZ

Ранее Глава государства побывал на военном параде, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов.

