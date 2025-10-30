Глава государства ознакомился с деятельностью творческо-инновационной академии "Сыр жұлдыздары", передает BAQ.KZ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил новую творческо-инновационную академию "Сыр жұлдыздары" для детей и подростков, введенную в эксплуатацию в мае текущего года.

Главе государства рассказали, что деятельность академии направлена на развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи региона.

В комплексе действуют бассейн, залы для занятий различными видами спорта, творческие студии и лаборатории.

По данным акимата, в рамках развития системы дополнительного образования в Кызылординской области с 2022 года построены дома школьников и школы искусств в Жанакорганском, Жалагашском и Шиелийском районах.

В прошлом году в Кызылорде открыт современный Дворец школьников. Кроме того, в областном центре начато строительство Центра компетенций по профессиональному образованию и рабочим специальностям. В настоящее время в Президентском парке возводятся современный детский оздоровительный лагерь и зимний сад.