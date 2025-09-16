  • 16 Сентября, 14:21

Токаев посетил выставку аграрных продуктов Акмолинской области

Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку производимой в регионе аграрной продукции, на которой были представлены полуфабрикаты, консервы, мясомолочные и хлебобулочные изделия, передает BAQ.KZ.

 

