Токаев посетил завод Tausogar в Астане
Президент оценил потенциал столичного машиностроительного завода.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки по столице посетил завод Tausogar, расположенный в Индустриальном парке №1, передает BAQ.KZ.
Президент ознакомился с деятельностью предприятия, которое обеспечивает строительную отрасль современными подъемными машинами и механизмами. В ходе визита ему были представлены производственные линии по выпуску башенных кранов, лифтов и эскалаторов, востребованных крупнейшими строительными компаниями страны.
Сообщается, что в настоящее время на заводе работают 44 высококвалифицированных специалиста. Производственные мощности Tausogar позволяют выпускать до 200 лифтов, 70 эскалаторов и 70 башенных кранов в год.
В ходе общения с представителями трудового коллектива Касым-Жомарт Токаев отметил вклад предприятия в развитие инфраструктуры Казахстана и выразил уверенность в дальнейшем укреплении его конкурентных позиций на внутреннем рынке.
