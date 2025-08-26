Токаев посетит Китай и примет участие в саммите ШОС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября совершит визит в Китай, передает BAQ.KZ.
В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства.
31 августа – 1 сентября Президент Казахстана примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании "ШОС плюс" в Тяньцзине.
2 сентября Глава государства в Пекине выступит на заседании Делового совета "Казахстан – КНР" и проведет ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.
3 сентября Касым-Жомарт Токаев в качестве почетного гостя посетит торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.
