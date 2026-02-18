Токаев посетит с рабочим визитом США
Сегодня 2026, 12:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 12:04Сегодня 2026, 12:04
171Фото: Акорда
18-19 февраля 2026 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента США Дональда Трампа посетит c рабочим визитом Вашингтон для участия в инаугурационном заседании Совета мира, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Ожидается, что ключевое внимание в ходе саммита будет уделено вопросам стабилизации ситуации в секторе Газа, а также выработке практических шагов по обеспечению мира, безопасности и устойчивой гуманитарной поддержки в регионе.
В рамках визита Касым-Жомарт Токаев также проведет ряд встреч с руководителями крупных американских компаний.
Самое читаемое
- Цех по переработке верблюжьего молока запустят в Мангистауской области
- Стало известно, какая пенсия будет у казахстанцев в 2030 году
- До 4 баллов: где сильнее всего ощутилось землетрясение в Алматинской области
- Кто представит Казахстан 17 февраля на Олимпиаде-2026
- Экономика Казахстана выросла до 159,6 трлн тенге: опубликованы новые данные