Токаев поставил новые задачи перед МЧС

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям Мурата Муханова и обозначил ключевые задачи для ведомства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Одним из приоритетов Глава государства назвал готовность к сезонным чрезвычайным ситуациям. Президент поручил продолжить развитие районных и сельских подразделений МЧС и повысить уровень их технического оснащения.

ИИ — для прогнозирования угроз

Отдельное внимание на встрече уделили внедрению цифровых решений и технологий искусственного интеллекта.

Касым-Жомарт Токаев поручил использовать их для прогнозирования и раннего выявления угроз, а также совершенствовать систему оповещения населения.

В числе приоритетных направлений также названы пожарная, промышленная и сейсмологическая безопасность.

Усилить подготовку спасателей

Президент подчеркнул необходимость укреплять кадровый потенциал Министерства по чрезвычайным ситуациям и повышать профессиональную подготовку спасателей.

В целом поставленные задачи касаются как технического переоснащения подразделений, так и более раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций, в том числе с помощью цифровых технологий.