Токаев поставил новые задачи перед МЧС
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям Мурата Муханова и обозначил ключевые задачи для ведомства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Одним из приоритетов Глава государства назвал готовность к сезонным чрезвычайным ситуациям. Президент поручил продолжить развитие районных и сельских подразделений МЧС и повысить уровень их технического оснащения.
ИИ — для прогнозирования угроз
Отдельное внимание на встрече уделили внедрению цифровых решений и технологий искусственного интеллекта.
Касым-Жомарт Токаев поручил использовать их для прогнозирования и раннего выявления угроз, а также совершенствовать систему оповещения населения.
В числе приоритетных направлений также названы пожарная, промышленная и сейсмологическая безопасность.
Усилить подготовку спасателей
Президент подчеркнул необходимость укреплять кадровый потенциал Министерства по чрезвычайным ситуациям и повышать профессиональную подготовку спасателей.
В целом поставленные задачи касаются как технического переоснащения подразделений, так и более раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций, в том числе с помощью цифровых технологий.
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