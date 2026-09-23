Токаев поставил задачи обновленному Аппарату Совета Безопасности
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев провел первое совещание с Аппаратом Совета Безопасности после его формирования в качестве самостоятельного государственного органа.
Глава государства отметил, что новый статус Аппарата необходимо рассматривать в контексте реформы государственных институтов. По его словам, на фоне стремительных изменений в мире Совет Безопасности должен стать центром принятия точных и выверенных решений по ключевым вопросам.
Особое внимание Президент уделил изменению характера современных угроз. В числе важных направлений он обозначил кибербезопасность и применение искусственного интеллекта.
Кроме того, Токаев акцентировал внимание на информационной, технологической, продовольственной, водной и энергетической безопасности. По его оценке, эти вопросы в ближайшее время приобретут особую актуальность.
Президент обозначил приоритеты работы по этим направлениям, назвав ключевым ориентиром принцип «Закон и Порядок».
По итогам совещания перед Аппаратом Совета Безопасности поставлен ряд конкретных задач. Главным критерием эффективности его работы должна стать надежная защита национальных интересов, суверенитета и стабильности Казахстана.
Самое читаемое
- Аким Актюбинской области раскритиковал подрядчика из-за задержки строительства моста
- Учиться как в НИШ: смогут ли обычные школы Казахстана перенять опыт ведущих школ
- В Семее убили 19-летнюю студентку: подозреваемый задержан
- Камеры через каждый километр и новые дороги: что изменится на трассах Казахстана
- Дастан Сатпаев единственный казахстанец в новой FIFA: смотрим его карточку