Токаев поставил задачи обновленному Аппарату Совета Безопасности

Президент Касым-Жомарт Токаев провел первое совещание с Аппаратом Совета Безопасности после его формирования в качестве самостоятельного государственного органа.

Глава государства отметил, что новый статус Аппарата необходимо рассматривать в контексте реформы государственных институтов. По его словам, на фоне стремительных изменений в мире Совет Безопасности должен стать центром принятия точных и выверенных решений по ключевым вопросам.

Особое внимание Президент уделил изменению характера современных угроз. В числе важных направлений он обозначил кибербезопасность и применение искусственного интеллекта.

Кроме того, Токаев акцентировал внимание на информационной, технологической, продовольственной, водной и энергетической безопасности. По его оценке, эти вопросы в ближайшее время приобретут особую актуальность.

Президент обозначил приоритеты работы по этим направлениям, назвав ключевым ориентиром принцип «Закон и Порядок».

По итогам совещания перед Аппаратом Совета Безопасности поставлен ряд конкретных задач. Главным критерием эффективности его работы должна стать надежная защита национальных интересов, суверенитета и стабильности Казахстана.