Министру ИИ поручено превратить Казахстан в цифровой хаб региона
Жаслан Мадиев получил задачи по развитию ИИ и цифровой инфраструктуры.
Глава государства принял вновь назначенного заместителя Премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить дальнейшее развитие национальной цифровой инфраструктуры, внедрение искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики и социальной сферы, а также повышение качества государственных цифровых сервисов для граждан и бизнеса.
Особое внимание Президент уделил вопросам подготовки квалифицированных кадров в области ИИ и цифровых технологий.
Глава государства подчеркнул необходимость расширения международного сотрудничества в сфере высоких технологий и укрепления позиций Казахстана в качестве регионального цифрового хаба.
Перед заместителем Премьер-министра поставлена конкретная задача реализации приоритетной цели Послания по превращению Казахстана в цифровое государство.
