Токаев: потенциал сотрудничества Казахстана и Бельгии далеко не исчерпан

Бельгия входит в десятку крупнейших инвесторов Казахстана. За последние 20 лет компании из этой страны вложили в казахстанскую экономику более 15 млрд долларов, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на 4-м заседании казахско-бельгийского Делового совета, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В заседании также принял участие Король Бельгии Филипп. Токаев отметил, что сегодня в Казахстане работают более 100 бельгийских и совместных предприятий — в агропромышленном комплексе, здравоохранении, фармацевтике, энергетике и сфере передовых технологий.

– В нашей стране успешно работают свыше 100 бельгийских и совместных предприятий в сферах агропромышленного комплекса, здравоохранения и фармацевтики, передовых технологий и энергетики. В их числе такие ведущие бельгийские компании, как Jan De Nul, Sarens и Ahlers. Отрадно, что растет и объем двусторонней торговли. По итогам восьми месяцев этого года объем торговли между двумя государствами вырос почти на 10%. Вместе с тем я убежден, что нам еще многое предстоит сделать для упрощения торговых процедур и ускорения роста товарооборота, чтобы оправдать ожидания наших народов. На региональном уровне Казахстан выступает крупнейшим торговым партнером Бельгии в Центральной Азии, – сказал Президент.

Глава государства также напомнил, что Король Филипп уже посещал Казахстан с торговой миссией 16 лет назад. По словам Токаева, тот визит помог заложить основу для сотрудничества между бизнесом двух стран.

– 16 лет назад Вы возглавили торговую миссию в Казахстан, которая заложила прочную основу для долгосрочного взаимодействия между деловыми кругами наших стран. Ваша неизменная поддержка бельгийского бизнеса сыграла важную роль в развитии партнерства. При этом потенциал нашего взаимодействия далеко не исчерпан, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что участие Короля Филиппа и Королевы Матильды в заседании Делового совета подтверждает стремление Казахстана и Бельгии вывести экономическое партнерство на новый уровень.