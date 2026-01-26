Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул актуальность защиты персональных данных граждан на фоне участившихся случаев их утечки в информационном пространстве. Об этом Глава государства заявил на совещании в Генеральной прокуратуре, передает BAQ.KZ.

"Участились случаи утечки личных данных граждан. В целях максимальной защиты персональных сведений этой работой следует заниматься на системной основе", — отметил Президент.

Токаев также указал на рост масштабов киберпреступности как в мире, так и в Казахстане. По его словам, ежегодно жертвами онлайн-мошенников становятся тысячи казахстанцев, при этом раскрываемость таких преступлений остается крайне низкой.

"В настоящее время раскрывается лишь каждое пятое преступление, связанное с онлайн-мошенничествами, это очень низкий показатель. Нужно кардинально пересмотреть методы борьбы с киберпреступностью", — заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что правоохранительные органы должны работать на опережение, оперативно реагируя на вызовы цифровой сферы. Он призвал силовые структуры мыслить инновационно и активнее использовать современные технологии, отметив, что отставание в этом вопросе недопустимо.