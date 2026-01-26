Токаев потребовал остановить массовые утечки персональной информации
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул актуальность защиты персональных данных граждан на фоне участившихся случаев их утечки в информационном пространстве. Об этом Глава государства заявил на совещании в Генеральной прокуратуре, передает BAQ.KZ.
"Участились случаи утечки личных данных граждан. В целях максимальной защиты персональных сведений этой работой следует заниматься на системной основе", — отметил Президент.
Токаев также указал на рост масштабов киберпреступности как в мире, так и в Казахстане. По его словам, ежегодно жертвами онлайн-мошенников становятся тысячи казахстанцев, при этом раскрываемость таких преступлений остается крайне низкой.
"В настоящее время раскрывается лишь каждое пятое преступление, связанное с онлайн-мошенничествами, это очень низкий показатель. Нужно кардинально пересмотреть методы борьбы с киберпреступностью", — заявил Глава государства.
Президент подчеркнул, что правоохранительные органы должны работать на опережение, оперативно реагируя на вызовы цифровой сферы. Он призвал силовые структуры мыслить инновационно и активнее использовать современные технологии, отметив, что отставание в этом вопросе недопустимо.
Самое читаемое
- Аудит выявил нарушения почти на 12 млрд тенге в Жамбылской области
- В Алматинской области планируют открыть спеццентры для трудоустройства в Корею
- Подрядную компанию в Мангистау оштрафовали за ненадлежащее содержание дороги
- Квартира, "упрощенка" и НДС: три ключевых налоговых вопроса, которые волнуют казахстанцев
- В Японии прощаются с последними пандами перед их возвращением в Китай