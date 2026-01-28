Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководством Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), подчеркнув высокую ответственность ведомства в обеспечении экономической и национальной безопасности страны, передает BAQ.KZ.

"На вас возлагается особая миссия. Агентству необходимо усилить координацию действий с Генеральной прокуратурой, КНБ, МВД и другими правоохранительными органами. Дублирование функций, нездоровая конкуренция и соперничество наносят вред государственным интересам и недопустимы в нынешней ситуации стратегической неопределенности", – заявил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что каждый сотрудник АФМ должен быть верным присяге и действовать строго в рамках закона:

"Независимость превыше всего. Принцип "Закон и порядок" – это не лозунг, а руководство к действию. Нельзя давать повода нашим противникам и недоброжелателям для нанесения ущерба национальным интересам Казахстана".

Президент также отметил, что страна находится на этапе масштабных преобразований, включая Конституционную реформу и создание новой социально-политической системы, а роль АФМ в поддержании стабильности, улучшении инвестиционного климата и повышении благосостояния населения критически важна.