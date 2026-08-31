Токаев потребовал от Правительства Бектенова конкретных результатов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Олжаса Бектенова и обозначил ключевые задачи Правительства на предстоящий период, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи Глава государства дал конкретные поручения, касающиеся дальнейшего социально-экономического развития страны.

Особое внимание Президент уделил обеспечению устойчивых темпов экономического роста, повышению эффективности государственного управления и последовательному улучшению благосостояния граждан.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить слаженную работу всех государственных органов и усилить исполнительскую дисциплину.

Президент подчеркнул, что деятельность Правительства должна быть сосредоточена на достижении конкретных результатов.

Напомним, ранее сегодня Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Олжаса Бектенова Премьер-министром Казахстана. Его кандидатуру перед этим поддержали депутаты Курултая.