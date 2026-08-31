Токаев потребовал от Правительства Бектенова конкретных результатов
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Олжаса Бектенова и обозначил ключевые задачи Правительства на предстоящий период, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи Глава государства дал конкретные поручения, касающиеся дальнейшего социально-экономического развития страны.
Особое внимание Президент уделил обеспечению устойчивых темпов экономического роста, повышению эффективности государственного управления и последовательному улучшению благосостояния граждан.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить слаженную работу всех государственных органов и усилить исполнительскую дисциплину.
Президент подчеркнул, что деятельность Правительства должна быть сосредоточена на достижении конкретных результатов.
Напомним, ранее сегодня Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Олжаса Бектенова Премьер-министром Казахстана. Его кандидатуру перед этим поддержали депутаты Курултая.
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