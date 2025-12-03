Глава государства Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на цифровизации в сфере воздушного транспорта, передает BAQ.KZ.

"Взаимодействие на рынке грузоперевозок между всеми видами транспорта должно осуществляться по принципу "единого цифрового окна". В 2019 году была запущена система E-freight, направленная на упрощение процедур перевозки грузов воздушным транспортом. Однако до настоящего времени ее функционал остается ограниченным. Имеют место факты задержки оформления документов", – поручил Президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, не менее остро стоит вопрос подготовки профессиональных кадров для авиаотрасли.

"Все эти реформы будут невозможны без квалифицированных специалистов. В отрасли сложилась острая нехватка кадров, ежегодно будут нужны сотни новых специалистов. Проблема требует незамедлительного решения. Поручаю Правительству принять меры по реформированию системы подготовки кадров. Следует развивать сотрудничество с международными научными учебными заведениями, а также создавать передовые центры компетенций", – отметил Глава государства.

В заключение Президент подчеркнул, что стратегически важная задача для нашей страны по развитию транспортно-логистической сферы будет находиться под его личным контролем.