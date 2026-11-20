В Казахстане необходимо упростить государственную поддержку пищевой промышленности. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что развитию новых производств по-прежнему мешают бюрократия и проблемы с подключением к инженерным сетям, передаёт BAQ.KZ.

Производство продуктов растёт, но проблемы остаются

За последние три года выпуск продовольственной продукции в Казахстане увеличился почти на 15%. Производство растительных масел выросло на 36%, а мясной и молочной продукции — на 25%.

По словам Президента, теперь важно не только сохранить рост, но и развивать переработку сельскохозяйственного сырья внутри страны. Это поможет сократить зависимость от импортных продуктов.

«Эта тема сейчас широко обсуждается. За последние три года выпуск продовольственной продукции в стране увеличился почти на 15%. В частности, объемы производства растительных масел выросли на 36%, мясомолочной продукции – на 25%. Это хороший показатель. Важно сохранить данную динамику и в полной мере использовать потенциал перерабатывающей промышленности. Необходимо в оперативном порядке провести анализ и приступить к реализации проектов в сфере пищевой промышленности. Эти проекты будут способствовать снижению зависимости от импорта в обеспечении продовольственными товарами», — заявил Токаев.

Правительству поручили упростить поддержку бизнеса

Одной из проблем Президент назвал несвоевременное подключение новых предприятий к инженерным сетям.

Он поручил Правительству и акиматам разработать единые правила поддержки пищевой промышленности. Необходимо определить источники финансирования, порядок реализации проектов и конкретные сроки.

«Наряду с этим актуальной проблемой остается своевременное подключение новых производственных объектов к инженерным сетям. В целом, Правительству совместно с акиматами предстоит разработать единый порядок оказания государственной поддержки данной отрасли. Кроме того, важно определить конкретные механизмы реализации поставленных задач, источники финансирования и установить сроки их выполнения. Вместе с тем мы должны признать, что в этой сфере до сих пор сохраняется излишняя бюрократизация», — подчеркнул Глава государства.

Отдельно Токаев остановился на государственных закупках. По его словам, малому и среднему бизнесу необходимо предоставить больше возможностей для участия в закупках госорганов и квазигосударственных компаний.

«В своем Послании я поставил конкретную задачу по расширению возможностей участия малого и среднего бизнеса в закупках, проводимых государственными органами и квазигосударственными компаниями. Особый импульс этот процесс должен придать развитию пищевой промышленности. В этой связи необходимо проработать вопросы заключения долгосрочных контрактов, сокращения необоснованных требований и обеспечения равных условий для отечественных производителей. Разумеется, все эти меры должны реализовываться при строгом соблюдении требований к качеству и безопасности продукции», — отметил Президент.

Токаев подчеркнул, что государство продолжит поддерживать пищевую промышленность. При этом отечественные производители должны получить более понятные условия для развития бизнеса.