Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность рационального использования воды в агросекторе, где приходится около 60% всего водозабора страны, передает BAQ.KZ.

"Экономное использование воды в сельском хозяйстве — определяющий фактор устойчивости всей водной экосистемы. Мы начали внедрять современные технологии экономии воды и сокращать площади влагоемких культур, но это только начало работы", — отметил глава государства.

Токаев подчеркнул необходимость ускоренной модернизации ирригационных сетей с внедрением цифровых решений и строгим контролем на всех этапах проектов. По его словам, региональные планы сельхозпроизводства должны быть интегрированы в разрабатываемый Правительством Генеральный план управления водными ресурсами.

Президент также критически оценил существующую практику разработки отдельных "дорожных карт", которые не согласованы между ведомствами и не дают ожидаемой отдачи. Он призвал направлять государственные инвестиции в регионы, готовые эффективно применять современные технологии водопользования.

Эксперты считают, что охват водосберегающими технологиями может быть доведен до одного миллиона гектаров уже в течение трёх лет.