Токаев потребовал ускорить модернизацию ирригации и экономить воду в сельском хозяйстве
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность рационального использования воды в агросекторе, где приходится около 60% всего водозабора страны, передает BAQ.KZ.
"Экономное использование воды в сельском хозяйстве — определяющий фактор устойчивости всей водной экосистемы. Мы начали внедрять современные технологии экономии воды и сокращать площади влагоемких культур, но это только начало работы", — отметил глава государства.
Токаев подчеркнул необходимость ускоренной модернизации ирригационных сетей с внедрением цифровых решений и строгим контролем на всех этапах проектов. По его словам, региональные планы сельхозпроизводства должны быть интегрированы в разрабатываемый Правительством Генеральный план управления водными ресурсами.
Президент также критически оценил существующую практику разработки отдельных "дорожных карт", которые не согласованы между ведомствами и не дают ожидаемой отдачи. Он призвал направлять государственные инвестиции в регионы, готовые эффективно применять современные технологии водопользования.
Эксперты считают, что охват водосберегающими технологиями может быть доведен до одного миллиона гектаров уже в течение трёх лет.
Самое читаемое
- В результате ДТП с автобусом погибли десятки человек в Перу
- Семь человек погибли в ДТП на трассе Алматы: суд вынес приговор
- США ввели санкции против 32 лиц и компаний, связанных с ракетной программой Ирана
- В МИРЕ: атака на Газу, запрет соцсетей в Австралии, землетрясение в Средиземном море
- В Петербурге задержаны пресс-секретарь МВД и администратор сайта за взятки