Токаев поздравил Асем Орынбай с победой на этапе Кубка мира
Президент отметил мировой рекорд и высокий уровень казахстанской школы стендовой стрельбы.
Сегодня 2026, 20:59
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Асем Орынбай с победой на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Алматы.
Глава государства подчеркнул, что спортсменка продемонстрировала исключительное мастерство, установив мировой рекорд.
Президент также отметил, что успехи Асем Орынбай на международной арене не являются случайными.
По его словам, стабильные результаты на этапах Кубка мира, чемпионатах Азии и Азиатских играх свидетельствуют о высоком уровне развития стендовой стрельбы в Казахстане.
Победа казахстанской спортсменки стала важным достижением для национального спорта и укрепила позиции страны на мировой арене.