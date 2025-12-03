Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Бейбарыса Каблана с победой на чемпионате мира по таеквондо среди спортсменов до 21 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Казахстанец стал первым представителем страны, которому удалось завоевать золото мирового первенства в этом виде единоборств.

Соревнования прошли в Кении.