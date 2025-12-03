Токаев поздравил Бейбарыса Каблана с победой на молодежном чемпионате мира по таеквондо
Сегодня, 23:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 23:13Сегодня, 23:13
42Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Бейбарыса Каблана с победой на чемпионате мира по таеквондо среди спортсменов до 21 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Казахстанец стал первым представителем страны, которому удалось завоевать золото мирового первенства в этом виде единоборств.
Соревнования прошли в Кении.
Желаю спортсмену покорения новых высот! – говорится в поздравлении президента.
Самое читаемое
- Торговая сеть в ЗКО незаконно требовала 10% от стоимости масла
- "Я не должна отчитываться": Альназарова о реакции соцсетей на помощь пассажиру
- Из-за непогоды закрыт участок трассы Атамекен–Иртышск в Павлодарской области
- Самолёт из Стамбула приземлился в степи под Актау
- Под видом аренды жилья 18-летний алматинец собирал деньги и исчезал