Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по блицу, передаёт BAQ.KZ. со ссылкой на Акорду.

"Бибисара Асаубаева вошла в историю мировых шахмат как выдающийся мастер и первая представительница Казахстана, ставшая трехкратной чемпионкой мира по блицу.

Все шахматное сообщество Казахстана по праву гордится нашей соотечественницей, высоко поднявшей флаг нашего государства на глобальной арене.

В знак признания замечательных достижений Бибисары Асаубаевой на международных турнирах и ее весомого вклада в развитие шахмат в нашей стране мною принято решение наградить ее орденом "Барыс" II степени", – говорится в поздравлении Президента.