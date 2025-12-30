Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по блицу
Президент наградил спортсменку орденом "Барыс" II степени
Вчера, 23:16
92Фото: Instagram / bibisarachess
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победой на чемпионате мира по блицу, передаёт BAQ.KZ. со ссылкой на Акорду.
"Бибисара Асаубаева вошла в историю мировых шахмат как выдающийся мастер и первая представительница Казахстана, ставшая трехкратной чемпионкой мира по блицу.
Все шахматное сообщество Казахстана по праву гордится нашей соотечественницей, высоко поднявшей флаг нашего государства на глобальной арене.
В знак признания замечательных достижений Бибисары Асаубаевой на международных турнирах и ее весомого вклада в развитие шахмат в нашей стране мною принято решение наградить ее орденом "Барыс" II степени", – говорится в поздравлении Президента.
