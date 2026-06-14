Токаев поздравил Дональд Трамп с днем рождения
Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу благополучия и дальнейших успехов.
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Глава государства поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по случаю дня рождения.
В своем послании Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства с Соединенными Штатами, отметив высокий уровень политического диалога, а также динамичное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.
Президент подчеркнул готовность Казахстана к продолжению совместной работы по продвижению инициатив, направленных на укрепление мира, взаимопонимания и устойчивого развития.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу благополучия и дальнейших успехов в его ответственной государственной деятельности на благо американского народа.
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