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Токаев поздравил Елену Рыбакину: Вы продемонстрировали истинный профессионализм

13 Сентября 2026, 08:34
АВТОР
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Akorda.kz 13 Сентября 2026, 08:34
13 Сентября 2026, 08:34
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Фото: Akorda.kz

Глава государства поздравил Елену Рыбакину с победой на Открытом чемпионате США по теннису, сообщает Акорда.

– Этот грандиозный успех – яркое подтверждение того, что Вы по праву были названы первой ракеткой мира. Вы вновь продемонстрировали истинный профессионализм, целеустремленность и безупречную культуру поведения на корте. Весь Казахстан гордится Вашими достижениями! Пусть эта впечатляющая победа станет стимулом для новых спортивных побед, а Ваше мастерство станет примером для  всех юных теннисистов Казахстана, – говорится в поздравлении.

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