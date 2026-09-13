Токаев поздравил Елену Рыбакину: Вы продемонстрировали истинный профессионализм
13 Сентября 2026, 08:34
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13 Сентября 2026, 08:3413 Сентября 2026, 08:34
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Глава государства поздравил Елену Рыбакину с победой на Открытом чемпионате США по теннису, сообщает Акорда.
– Этот грандиозный успех – яркое подтверждение того, что Вы по праву были названы первой ракеткой мира. Вы вновь продемонстрировали истинный профессионализм, целеустремленность и безупречную культуру поведения на корте. Весь Казахстан гордится Вашими достижениями! Пусть эта впечатляющая победа станет стимулом для новых спортивных побед, а Ваше мастерство станет примером для всех юных теннисистов Казахстана, – говорится в поздравлении.
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