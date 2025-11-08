Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на Итоговом турнире WTA
Президент наградил спортсменку орденом "Барыс" III степени.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравление теннисистке Елене Рыбакиной, одержавшей блестящую победу на Итоговом турнире WTA, прошедшем в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
"Вы показали мастерство высочайшего класса и несгибаемую волю к победе на престижном турнире, который, по сути, подводит итоги теннисного года.
Выражаю Вам искреннюю благодарность и сердечно поздравляю с этим великолепным достижением, которое останется в истории казахстанского и мирового тенниса.
По случаю этого спортивного триумфа и в знак признательности за весомый вклад в развитие тенниса и его популяризацию в нашей стране мною подписан Указ о награждении Вас орденом "Барыс" III степени.
Желаю Вам благополучия, крепкого здоровья и новых спортивных достижений во благо Республики Казахстан!" – говорится в поздравлении.
Ранее Елена Рыбакина в финале Итогового турнира обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко со счетом 6:3, 7:6 (0), став первой казахстанкой, победившей на WTA Finals.
