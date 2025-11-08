Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравление теннисистке Елене Рыбакиной, одержавшей блестящую победу на Итоговом турнире WTA, прошедшем в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

"Вы показали мастерство высочайшего класса и несгибаемую волю к победе на престижном турнире, который, по сути, подводит итоги теннисного года.

Выражаю Вам искреннюю благодарность и сердечно поздравляю с этим великолепным достижением, которое останется в истории казахстанского и мирового тенниса.

По случаю этого спортивного триумфа и в знак признательности за весомый вклад в развитие тенниса и его популяризацию в нашей стране мною подписан Указ о награждении Вас орденом "Барыс" III степени.

Желаю Вам благополучия, крепкого здоровья и новых спортивных достижений во благо Республики Казахстан!" – говорится в поздравлении.