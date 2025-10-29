Токаев поздравил Эрдогана с Днем Республики
Сегодня, 09:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:05Сегодня, 09:05
150
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Турции, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ с национальным праздником – Днем Республики. Президент Казахстана подчеркнул, что в рамках его официального визита в Турцию в этом году состоялись содержательные переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В телеграмме выражена уверенность в том, что достигнутые в Анкаре договоренности и важные инициативы придадут импульс дальнейшему укреплению стратегического партнерства между двумя странами. Касым-Жомарт Токаев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Турции – благополучия и процветания.
Самое читаемое
- Почти как в Америке: выгодно ли будет брать автомобиль в лизинг в Казахстане
- 1700 казахстанцев поступили в военные учебные заведения
- В Костанае КамАЗ насмерть сбил пенсионерку
- Вебкам по-казахстански: почему в стране процветает цифровая проституция. Документальный фильм
- Рамина Маханова принесла Казахстану медаль на Азиатских играх