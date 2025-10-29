  • 29 Октября, 10:23

Токаев поздравил Эрдогана с Днем Республики

Сегодня, 09:05
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Турции, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ с национальным праздником – Днем Республики. Президент Казахстана подчеркнул, что в рамках его официального визита в Турцию в этом году состоялись содержательные переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В телеграмме выражена уверенность в том, что достигнутые в Анкаре договоренности и важные инициативы придадут импульс дальнейшему укреплению стратегического партнерства между двумя странами. Касым-Жомарт Токаев пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Турции – благополучия и процветания.

