Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму То Ламу в связи с его переизбранием на должность Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства пожелал То Ламу успехов в реализации инициатив, направленных на устойчивое и поступательное развитие Вьетнама.