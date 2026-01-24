  • 24 Января, 18:38

Токаев поздравил Генсека Компартии Вьетнама

Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму То Ламу в связи с его переизбранием на должность Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства пожелал То Ламу успехов в реализации инициатив, направленных на устойчивое и поступательное развитие Вьетнама.

