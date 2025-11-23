Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность Президента Международной федерации World Boxing, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

"Это событие свидетельствует о признании выдающихся заслуг Геннадия Головкина, который стал первым представителем Казахстана, возглавившим международную федерацию по олимпийскому виду спорта", - говорится в сообщении.