Токаев поздравил Головкина с избранием главой World Boxing
Президент отметил выдающиеся заслуги казахстанского боксера.
Сегодня, 17:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:48Сегодня, 17:48
100Фото: НОК РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность Президента Международной федерации World Boxing, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
"Это событие свидетельствует о признании выдающихся заслуг Геннадия Головкина, который стал первым представителем Казахстана, возглавившим международную федерацию по олимпийскому виду спорта", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Костанайская область обновляет дороги: финансирование выросло в 3,6 раза
- Глава Минздрава обратилась к работникам скорой помощи и заявила о готовящихся мерах поддержки
- На смертельной трассе в Карагандинской области впервые нанесли сигнальную полосу
- В США зарегистрирована первая смерть человека от птичьего гриппа H5N5
- В Нигерии вооружённые люди похитили более 200 учеников и учителей католической школы