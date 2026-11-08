Токаев поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

Президент Казахстана высоко оценил уровень казахско-азербайджанского стратегического партнерства.

8 Ноября 2026, 11:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz 8 Ноября 2026, 11:21
8 Ноября 2026, 11:21
168
Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы, сообщает Акорда.

Глава государства отметил особое значение этой даты в истории азербайджанской государственности и ее важность для укрепления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе в интересах всех стран региона.

Президент Казахстана высоко оценил уровень казахско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, выразив уверенность в их дальнейшем укреплении на благо двух народов.

Самое читаемое

Наверх