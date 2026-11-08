Токаев поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы
Президент Казахстана высоко оценил уровень казахско-азербайджанского стратегического партнерства.
8 Ноября 2026, 11:21
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8 Ноября 2026, 11:218 Ноября 2026, 11:21
168Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы, сообщает Акорда.
Глава государства отметил особое значение этой даты в истории азербайджанской государственности и ее важность для укрепления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе в интересах всех стран региона.
Президент Казахстана высоко оценил уровень казахско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, выразив уверенность в их дальнейшем укреплении на благо двух народов.
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