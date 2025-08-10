Токаев поздравил Ильхама Алиева с подписанием Декларации о мирном урегулировании конфликта
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Азербайджана.
В ходе телефонного разговора Президент Казахстана тепло поздравил Ильхама Алиева с подписанием исторической Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном и эффективном содействии Президента США Дональда Трампа, передает BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот документ подписан в соответствии с принципами международного права и резолюциями ООН, следовательно, полностью соответствуют стратегическим интересам Азербайджана и Армении, а также будет содействовать развитию широкого международного сотрудничества на Кавказе. Казахстан, будучи стратегическим партнером Азербайджана, искренне приветствует установление долгожданного мира в регионе.
Глава нашего государства подтвердил готовность Астаны и далее предоставлять свою площадку для переговоров. Касым-Жомарт Токаев отметил возросший авторитет Азербайджана на международной арене под руководством его лидера – Президента Ильхама Алиева.
Собеседники договорились о продолжении контактов на высшем уровне.
Глава Азербайджана поблагодарил за поздравления, отметив историческое значение подписанного соглашения после многих лет безрезультатных переговоров. Он подчеркнул заинтересованность своей страны в наращивании многостороннего сотрудничества с Казахстаном.
