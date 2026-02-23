Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Императору Японии Нарухито по случаю его дня рождения, передает BAQ.KZ.

Глава государства выразил уверенность, что многогранное сотрудничество между странами, основанное на дружбе и взаимной поддержке, будет и впредь динамично развиваться во благо казахстанского и японского народов.

В телеграмме Касым-Жомарт Токаев пожелал Императору Нарухито успехов во всех начинаниях, а дружественному японскому народу — благополучия и процветания.