Токаев поздравил Императора Японии с днём рождения
Сегодня 2026, 14:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 14:32Сегодня 2026, 14:32
119Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Императору Японии Нарухито по случаю его дня рождения, передает BAQ.KZ.
Глава государства выразил уверенность, что многогранное сотрудничество между странами, основанное на дружбе и взаимной поддержке, будет и впредь динамично развиваться во благо казахстанского и японского народов.
В телеграмме Касым-Жомарт Токаев пожелал Императору Нарухито успехов во всех начинаниях, а дружественному японскому народу — благополучия и процветания.
Самое читаемое
- В дендропарке Шымкента найдено тело
- Жителя Мангистау оштрафовали за использование поддельного диплома
- Станцию метро «Калкаман» в Алматы планируют открыть к лету
- Электросети Северного Казахстана на грани: износ оборудования достигает 97%, плана развития нет
- Модернизированную пожарную часть открыли в Жамбылской области