Токаев поздравил Индию в лице Премьер-министра с Днем Республики
Сегодня, 18:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:07Сегодня, 18:07
76
Глава государства направил поздравительную телеграмму Премьер-министру Нарендре Моди по случаю Дня Республики Индии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
В своем поздравлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что под мудрым руководством Премьер-министра страна уверенно движется вперед, достигая значительных успехов в экономическом развитии и повышении уровня жизни граждан.
Подчеркнута важная роль Индии на международной арене.
Президент Казахстана пожелал Нарендре Моди успехов в его государственной деятельности, а дружественному народу Индии – благополучия и процветания.
Самое читаемое
- Аудит выявил нарушения почти на 12 млрд тенге в Жамбылской области
- В Алматинской области планируют открыть спеццентры для трудоустройства в Корею
- Квартира, "упрощенка" и НДС: три ключевых налоговых вопроса, которые волнуют казахстанцев
- Подрядную компанию в Мангистау оштрафовали за ненадлежащее содержание дороги
- Социальная помощь в Казахстане пройдет "фильтрацию": какие выплаты могут сократить и почему