Токаев поздравил казахстанских шпажистов с историческим золотом чемпионата мира

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мужскую сборную страны по фехтованию на шпагах с исторической победой на чемпионате мира, который проходит в Гонконге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияр.

В поздравлении президент отметил, что первое в истории «золото» отечественных шпажистов стало ярким свидетельством высочайшего спортивного мастерства, стального характера и сплоченного командного духа. Глава государства также выразил искреннюю благодарность спортсменам и тренерскому штабу за укрепление авторитета Казахстана на мировой арене и пожелал им новых побед и достижений.

Мужская сборная Казахстана в составе Руслана Курбанова, Ерлика Сертая, Кирилла Проходова и Вадима Шарлаимова впервые в истории выиграла золотые медали чемпионата мира по фехтованию на шпагах. В финале казахстанские спортсмены победили сборную Украины со счетом 45:40.

На пути к титулу команда также обыграла Финляндию (45:39), Узбекистан (28:27), Данию (45:36) и Египет (41:32). До этого лучшим результатом мужской сборной Казахстана в командной шпаге была бронзовая медаль чемпионата мира 2025 года.