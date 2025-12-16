Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам страны с поздравлением по случаю Дня Независимости, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Глава государства подчеркнул, что этот праздник имеет особое значение, поскольку казахстанский народ сделал осознанный и окончательный выбор в пользу суверенного пути развития.

Президент отметил, что Независимость является высшей ценностью и исторической ответственностью перед прошлыми и будущими поколениями.

Благодаря единству, взаимной поддержке и созидательному труду граждан, стабильности и согласию в обществе, Казахстан достиг заметных успехов в деле укрепления Независимости. Весь мир вокруг стремительно меняется, вступая в новую историческую эпоху, наполненную сложными вызовами, но и новыми возможностями, – отметил президент.

Токаев подчеркнул, что в условиях стремительных глобальных изменений страна должна смотреть в будущее с оптимизмом, сплотиться и работать над повышением конкурентоспособности и авторитета Казахстана на международной арене. Он выразил уверенность, что проводимые масштабные реформы приведут к успеху и позволят построить Справедливый, Сильный, Чистый и Безопасный Казахстан.

В завершение президент пожелал казахстанцам счастья, благополучия и успехов, подчеркнув, что Независимость страны должна оставаться вечной.