Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман с Курбан Айтом, передает BAQ.KZ.

"Поздравляю со священным для всех мусульман праздником Курбан айт, олицетворяющим созидание, добро и милосердие! В эти благословенные дни принято помогать нуждающимся, что стало нашей исконной традицией, передающейся из поколения в поколение. Ислам учит почтительности друг к другу и заботе о ближних, призывает к солидарности и взаимоуважению. Именно благодаря таким непреходящим ценностям укрепляется единство нашего народа", - говорится в поздравлении Главы государства.

Он отметил, что Курбан айт – праздник взаимопонимания и согласия.