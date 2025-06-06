Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом
Глава государства отметил, что Курбан айт – праздник взаимопонимания и согласия.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман с Курбан Айтом, передает BAQ.KZ.
"Поздравляю со священным для всех мусульман праздником Курбан айт, олицетворяющим созидание, добро и милосердие!
В эти благословенные дни принято помогать нуждающимся, что стало нашей исконной традицией, передающейся из поколения в поколение. Ислам учит почтительности друг к другу и заботе о ближних, призывает к солидарности и взаимоуважению. Именно благодаря таким непреходящим ценностям укрепляется единство нашего народа", - говорится в поздравлении Главы государства.
Он отметил, что Курбан айт – праздник взаимопонимания и согласия.
"Сохраняя стабильность в стране и сплоченность в обществе, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь наших стратегических целей. Вместе мы построим Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан. Пусть сбудутся все светлые пожелания, высказанные в эти дни! Желаю благополучия каждой семье! С праздником Курбан айт!", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
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