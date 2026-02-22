  • Главная
Саудовская Аравия является одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке, подчеркнул Президент в поздравлении.

Сегодня 2026, 10:00
АВТОР
Akorda.kz Сегодня 2026, 10:00
Сегодня 2026, 10:00
78
Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и Наследного принца, Премьер-министра Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда с Днем основания Королевства, передает BAQ.KZ

Президент подчеркнул, что Саудовская Аравия является одним из ключевых партнеров Казахстана в исламском мире и на Ближнем Востоке. Глава нашего государства выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимной поддержки, будет и впредь динамично развиваться во благо двух народов. 

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю и Наследному принцу Саудовской Аравии успехов в их ответственной деятельности, а саудовскому народу – благополучия и процветания. 

