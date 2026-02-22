Касым-Жомарт Токаев поздравил Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда и Наследного принца, Премьер-министра Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда с Днем основания Королевства, передает BAQ.KZ.

Президент подчеркнул, что Саудовская Аравия является одним из ключевых партнеров Казахстана в исламском мире и на Ближнем Востоке. Глава нашего государства выразил уверенность в том, что многогранное сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимной поддержки, будет и впредь динамично развиваться во благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю и Наследному принцу Саудовской Аравии успехов в их ответственной деятельности, а саудовскому народу – благополучия и процветания.