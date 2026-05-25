Токаев поздравил Короля Иордании с 80-летием независимости страны
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Иордании
Сегодня 2026, 19:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 19:06Сегодня 2026, 19:06
104
Поздравительная телеграмма отправлена Абдаллу II бен аль-Хусейну по случаю 80-летия независимости Иордания, передает BAQ.kz.
В своем поздравлении Глава государства подчеркнул, что взаимные визиты и переговоры на высшем уровне, состоявшиеся в прошлом году, придали дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Иорданией.
Президент отметил важность партнерства, основанного на традиционной дружбе и взаимном уважении.
О чем говорится в телеграмме
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что отношения между двумя странами будут и дальше динамично развиваться на благо народов Казахстана и Иордании.
Также Президент пожелал Королю Абдалле II успехов в государственной деятельности, а народу Иордании — благополучия и процветания.
Самое читаемое
- 55-летняя казахстанка протянула автобус весом 13,5 тонны и обновила мировой рекорд
- Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген отмечает день рождения
- Студентка Карагандинского университета погибла под колесами автомобиля в Караганде
- В Экибастузе начали подготовку к строительству дата-центров
- Туркменистан сделал заявление по ситуации вокруг Тайваня