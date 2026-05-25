Токаев поздравил Короля Иордании с 80-летием независимости страны

Поздравительная телеграмма отправлена Абдаллу II бен аль-Хусейну по случаю 80-летия независимости Иордания, передает BAQ.kz.

В своем поздравлении Глава государства подчеркнул, что взаимные визиты и переговоры на высшем уровне, состоявшиеся в прошлом году, придали дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Иорданией.

Президент отметил важность партнерства, основанного на традиционной дружбе и взаимном уважении.

О чем говорится в телеграмме

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что отношения между двумя странами будут и дальше динамично развиваться на благо народов Казахстана и Иордании.

Также Президент пожелал Королю Абдалле II успехов в государственной деятельности, а народу Иордании — благополучия и процветания.