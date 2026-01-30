Токаев поздравил Короля Испании с днем рождения
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Испании Фелипе VI по случаю его дня рождения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
В своей телеграмме Президент отметил, что стратегическое партнерство между Казахстаном и Испанией, основанное на прочной дружбе, содержательном политическом диалоге и взаимовыгодных торгово-экономических связях, последовательно развивается. Глава государства подчеркнул значительный потенциал для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и подтвердил нацеленность Казахстана на вывод казахско-испанских отношений на новый, качественно более высокий уровень.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Фелипе VI успехов в его ответственной деятельности, а испанскому народу – благополучия и процветания.
