Токаев поздравил короля Испании с победой сборной на чемпионате мира по футболу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Испании Фелипе VI в связи с победой национальной сборной страны на чемпионате мира по футболу.

Глава государства отметил высокий уровень мастерства испанских футболистов, их командную игру и стремление к победе, которые вызвали восхищение болельщиков по всему миру.

"Признанный во всем мире передовой опыт Испании в сфере футбола может служить образцом для других стран", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также Президент Казахстана подчеркнул значение открытия в этом году в Казахстане Академии клуба «Атлетико Мадрид». По его словам, этот проект станет важным шагом в укреплении дружбы и сотрудничества между двумя странами, а также будет способствовать развитию спортивных связей среди молодежи.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Фелипе VI успехов в его деятельности, а народу Испании – благополучия и процветания.