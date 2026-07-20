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Токаев поздравил короля Испании с победой сборной на чемпионате мира по футболу

20 Июля 2026, 16:30
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Акорда 20 Июля 2026, 16:30
20 Июля 2026, 16:30
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Испании Фелипе VI в связи с победой национальной сборной страны на чемпионате мира по футболу.

Глава государства отметил высокий уровень мастерства испанских футболистов, их командную игру и стремление к победе, которые вызвали восхищение болельщиков по всему миру.

"Признанный во всем мире передовой опыт Испании в сфере футбола может служить образцом для других стран", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также Президент Казахстана подчеркнул значение открытия в этом году в Казахстане Академии клуба «Атлетико Мадрид». По его словам, этот проект станет важным шагом в укреплении дружбы и сотрудничества между двумя странами, а также будет способствовать развитию спортивных связей среди молодежи.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Фелипе VI успехов в его деятельности, а народу Испании – благополучия и процветания.

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