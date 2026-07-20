Токаев поздравил короля Испании с победой сборной на чемпионате мира по футболу
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Испании Фелипе VI в связи с победой национальной сборной страны на чемпионате мира по футболу.
Глава государства отметил высокий уровень мастерства испанских футболистов, их командную игру и стремление к победе, которые вызвали восхищение болельщиков по всему миру.
"Признанный во всем мире передовой опыт Испании в сфере футбола может служить образцом для других стран", – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Также Президент Казахстана подчеркнул значение открытия в этом году в Казахстане Академии клуба «Атлетико Мадрид». По его словам, этот проект станет важным шагом в укреплении дружбы и сотрудничества между двумя странами, а также будет способствовать развитию спортивных связей среди молодежи.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Фелипе VI успехов в его деятельности, а народу Испании – благополучия и процветания.
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