Токаев поздравил короля Марокко с национальным праздником
Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Марокко.
Сегодня, 14:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:34Сегодня, 14:34
95
Касым-Жомарт Токаев поздравил Мухаммеда VI и его соотечественников с национальным праздником Королевства Марокко – Днем Трона, передает BAQ.KZ.
В своей телеграмме Президент отметил положительную динамику в развитии казахско-марокканского сотрудничества и выразил уверенность в том, что стороны и далее будут прилагать усилия для расширения всестороннего партнерства.
Самое читаемое
- Из Байконура – в Ла Скала: оперная певица Айгерим Алтынбек раскрыла секрет своего успеха
- Итоги визита Токаева в Турцию: братство, энергетика и геополитика на новом уровне
- Пожар на рынке "Биг Шанхай": для пострадавших бизнесменов нашли новое место торговли
- Катон-Карагайский нацпарк закрыт для посетителей
- Алматинский "Кайрат" сотворил историю, разгромив финский КуПС — 3:0