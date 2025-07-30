  • 30 Июля, 15:53

Токаев поздравил короля Марокко с национальным праздником

Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Марокко.

Сегодня, 14:34
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Токаев поздравил короля Марокко с национальным праздником Сегодня, 14:34
Сегодня, 14:34
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Касым-Жомарт Токаев поздравил Мухаммеда VI и его соотечественников с национальным праздником Королевства Марокко – Днем Трона, передает BAQ.KZ.

В своей телеграмме Президент отметил положительную динамику в развитии казахско-марокканского сотрудничества и выразил уверенность в том, что стороны и далее будут прилагать усилия для расширения всестороннего партнерства.

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