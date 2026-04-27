Токаев поздравил короля Нидерландов с национальным праздником
Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравление королю Виллем-Александр по случаю Дня короля.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства отметил важность дружбы между Казахстаном и Нидерландами и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества, передает BAQ.kz.
В своем послании по случаю национального праздника Нидерландов Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ценности единства и солидарности, олицетворяющие этот день, будут и дальше способствовать развитию и процветанию страны.
Президент отметил, что Казахстан считается родиной тюльпана - национального символа Нидерландов, который тесно связан с культурой страны и сегодня является символом дружбы между двумя народами.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит сложившиеся отношения с Нидерландами и намерен укреплять партнерство в различных сферах.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Виллем-Александр успехов в государственной деятельности, а королевской семье и народу Нидерландов - благополучия и процветания.
