Токаев поздравил короля Нидерландов с национальным праздником

Глава государства отметил важность дружбы между Казахстаном и Нидерландами и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества, передает BAQ.kz.

В своем послании по случаю национального праздника Нидерландов Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ценности единства и солидарности, олицетворяющие этот день, будут и дальше способствовать развитию и процветанию страны.

Президент отметил, что Казахстан считается родиной тюльпана - национального символа Нидерландов, который тесно связан с культурой страны и сегодня является символом дружбы между двумя народами.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит сложившиеся отношения с Нидерландами и намерен укреплять партнерство в различных сферах.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал Виллем-Александр успехов в государственной деятельности, а королевской семье и народу Нидерландов - благополучия и процветания.